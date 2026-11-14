Лавров и глава МИД ОАЭ обсудили напряженность в зоне Персидского залива Фото: Евгения ГУСЕВА.

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с коллегой из ОАЭ Абдаллой Бен Заидом Аль Нахайяном двусторонние отношения, а также напряженность в зоне Персидского залива. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства на официальном сайте.

"Стороны рассмотрели актуальные направления развития традиционно дружественных российско-эмиратских связей, имеющих характер стратегического партнёрства", - говорится на сайте МИД РФ.

Кроме того, было уделено внимание обсуждению сохраняющейся напряженности в зоне Персидского залива.

"Обозначена необходимость налаживания стабильного, беспрепятственного и безопасного судоходства в Ормузском проливе, имеющем большое значение для мировой экономики", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.