Лавров и глава МИД ОАЭ обсудили напряженность в зоне Персидского залива

Фото: Евгения ГУСЕВА.
Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с коллегой из ОАЭ Абдаллой Бен Заидом Аль Нахайяном двусторонние отношения, а также напряженность в зоне Персидского залива. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства на официальном сайте.
"Стороны рассмотрели актуальные направления развития традиционно дружественных российско-эмиратских связей, имеющих характер стратегического партнёрства", - говорится на сайте МИД РФ.
Кроме того, было уделено внимание обсуждению сохраняющейся напряженности в зоне Персидского залива.
"Обозначена необходимость налаживания стабильного, беспрепятственного и безопасного судоходства в Ормузском проливе, имеющем большое значение для мировой экономики", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.