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НовостиПолитика14 ноября 2026 16:00

Войска РФ поразили сухогруз с военным грузом в порту Черноморск

Российские военные нанесли удар по судну с грузом для ВСУ в Черном море
Арина СЕРОВА
Российские военные нанесли удар по судну с грузом для ВСУ в Черном море

Российские военные нанесли удар по судну с грузом для ВСУ в Черном море

Фото: REUTERS.

Российские войска поразили сухогруз с военным имуществом и объекты портовой инфраструктуры в порту Черноморск Одесской области. Об этом рассказала пресс-служба Министерства обороны РФ.

В военном ведомстве уточнили, что атака была направлена на пресечение логистического снабжения украинских формирований через морские терминалы.

«В результате удара в порту Черноморск поражены морское судно типа "сухогруз", доставлявшее военное имущество, предназначенное для обеспечения ВСУ, а также объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки военных грузов», - сказано в сводке.