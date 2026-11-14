Войска РФ поразили сухогруз с военным грузом в порту Черноморск

Российские военные нанесли удар по судну с грузом для ВСУ в Черном море Фото: REUTERS.

Российские войска поразили сухогруз с военным имуществом и объекты портовой инфраструктуры в порту Черноморск Одесской области. Об этом рассказала пресс-служба Министерства обороны РФ.

В военном ведомстве уточнили, что атака была направлена на пресечение логистического снабжения украинских формирований через морские терминалы.

«В результате удара в порту Черноморск поражены морское судно типа "сухогруз", доставлявшее военное имущество, предназначенное для обеспечения ВСУ, а также объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки военных грузов», - сказано в сводке.