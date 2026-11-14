Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия14 ноября 2026 16:36

У пожизненно осужденного наркоторговца Моисеева нашли удостоверение МВД Украины

Адвокат Моисеева подтвердил, что его подзащитный является гражданином Украины
Арина СЕРОВА
Адвокат Моисеева подтвердил, что его подзащитный является гражданином Украины

Адвокат Моисеева подтвердил, что его подзащитный является гражданином Украины

Фото: Елена ВАХРУШЕВА.

У осужденного на пожизненное заключение по делу о наркоторговле Станислава Моисеева обнаружили удостоверение сотрудника МВД Украины. Документы были найдены при его задержании. Об этом сообщает RT, ознакомившись с текстом приговора.

Как следует из судебных материалов, Моисеев был причастен к сбыту запрещенных веществ на платформе Hydra через наркошоп ХТС. По данным МВД, Моисеев выполнял указания петербургского наркоторговца Александра Кузнецова. Он занимал одну из ключевых позиций в структуре наркобизнеса и фактически был сооснователем ХТС. Приговор Моисееву огласили в декабре 2024 года.

«В салоне автомобиля, помимо прочего, обнаружили наплечную сумку, в которой находился паспорт гражданина Украины на имя Моисеева Станислава Игоревича» - говорится в материалах.

Кроме того, в машине было изъято удостоверение МВД Украины, выданное на имя задержанного. Адвокат, защищавший интересы преступника в суде, подтвердил наличие у подзащитного украинского гражданства.

KP.RU прежде писал, что недавно в Севастополе силовики ФСБ задержали агента спецслужб Украины. Мужчина собирал информацию об объектах российского флота.