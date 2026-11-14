У пожизненно осужденного наркоторговца Моисеева нашли удостоверение МВД Украины

Адвокат Моисеева подтвердил, что его подзащитный является гражданином Украины Фото: Елена ВАХРУШЕВА.

У осужденного на пожизненное заключение по делу о наркоторговле Станислава Моисеева обнаружили удостоверение сотрудника МВД Украины. Документы были найдены при его задержании. Об этом сообщает RT, ознакомившись с текстом приговора.

Как следует из судебных материалов, Моисеев был причастен к сбыту запрещенных веществ на платформе Hydra через наркошоп ХТС. По данным МВД, Моисеев выполнял указания петербургского наркоторговца Александра Кузнецова. Он занимал одну из ключевых позиций в структуре наркобизнеса и фактически был сооснователем ХТС. Приговор Моисееву огласили в декабре 2024 года.

«В салоне автомобиля, помимо прочего, обнаружили наплечную сумку, в которой находился паспорт гражданина Украины на имя Моисеева Станислава Игоревича» - говорится в материалах.

Кроме того, в машине было изъято удостоверение МВД Украины, выданное на имя задержанного. Адвокат, защищавший интересы преступника в суде, подтвердил наличие у подзащитного украинского гражданства.

KP.RU прежде писал, что недавно в Севастополе силовики ФСБ задержали агента спецслужб Украины. Мужчина собирал информацию об объектах российского флота.