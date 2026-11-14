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НовостиВ мире14 ноября 2026 16:55

Киев может разделиться на две части: в столице Украины происходит хаос из-за ударов ВС РФ

Попенко: удары ВС России по мостам в Киеве могут разделить город на две части
Арина СЕРОВА
Попенко: удары ВС России по мостам в Киеве могут разделить город на две части

Попенко: удары ВС России по мостам в Киеве могут разделить город на две части

Фото: REUTERS.

Удары российских войск по мостам в Киеве способны фактически расколоть украинскую столицу на две обособленные части. Такое мнение высказал руководитель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. Его слова приводит в издание «Страна».

«Реально город будет разделен на два берега. Один город будет называться Киев, а второй город так и назовем - Левый Берег», - отметил специалист.

По словам эксперта, подобный сценарий связан с критическим износом конструкций. В городе почти все переправы, за исключением Северной и Подольско-Воскресенской, нуждаются в капремонте. Объекты с трудом справляются даже с обычным автопотоком.

Ранее в Минобороны РФ рассказывали о поражении Северного моста в Киеве, задействованного в снабжении ВСУ. В ведомстве подчеркнули, что удары по логистическим узлам нацелены на подрыв военного потенциала противника.