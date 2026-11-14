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НовостиПроисшествия14 ноября 2026 17:32

Средства ПВО сбили 39 украинских беспилотников над регионами России

Российские войска отразили атаку киевского режима в течение дня
Вениамин ЗАХАРОВ
Средства ПВО сбили 39 украинских беспилотников над регионами России

Средства ПВО сбили 39 украинских беспилотников над регионами России

Фото: REUTERS.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили и ликвидировали 39 украинских беспилотных летательных средств над регионами России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны России.

В военном ведомстве отметили, что дроны были уничтожены в период с 8:00 до 20:00 мск. Беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской и Рязанской областями. Кроме того, украинские БПЛА ликвидировали над Московским регионом, а также Республикой Крым.