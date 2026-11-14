Принц Саудовской Аравии посетил Чечню и осмотрел район имени Путина

Государственный министр, член Совета министров Королевства Саудовской Аравии принц Турки ибн Мухаммед ибн Фахд Аль Сау сегодня посетил Чеченскую республику с рабочим визитом. Об этом официально сообщил глава российского региона Рамзан Кадыров.

Регион также одновременно посетил чрезвычайный и полномочный посол Саудовской Аравии в России Сами Мохаммед А. Альсадхан.

"Сегодня Чеченскую Республику с рабочим визитом посетил государственный министр, член Совета министров Королевства Саудовская Аравия, Его Высочество принц Турки ибн Мухаммед ибн Фахд Аль Сауд", - собщил подписчикам Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Глава региона рассказал и о программе пребывания высокого гостя. Он отметил, что в первую очередь они вместе с принцем посетили новый район, который назван именем Президента РФ Владимира Путина. Для гостей из Саудовской Аравии провели подробную экскурсию по новому району, а также рассказали о ходе текущего строительства.

Ранее сайт KP.RU писал, что главу Чеченской Республики наградили знаком "Почетный железнодорожник" за вклад в развитие железнодорожного транспорта.