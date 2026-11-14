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НовостиВ мире14 ноября 2026 19:43

Толпа скандировала призывы к отставке Макрона: флаг ЕС на митинге во Франции разорвали в клочья

Филиппо на акции протеста во Франции порвал флаг ЕС и требовал отставки Макрона
Ольга НОВИКОВА
Протесты сотрясают Францию уже не первый месяц

Протесты сотрясают Францию уже не первый месяц

Фото: REUTERS.

На акции протеста во французской столице 14 ноября снова раздавались требования к президенту страны Макрону уйти в отставку. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным корреспондента издания, собравшаяся толпа громогласно скандировала требования к Макрону отправиться в отставку и освободить президентское кресло. Вместе с толпой эти требования скандировал и лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, баллотирующийся в президенты страны.

Филиппо также резко высказывался в адрес Евросоюза. Политик своими руками порвал флаг ЕС и бросил его на землю.

«Франция должна выйти из сообщества», - безапеляционно заявил Филиппо.

В это же время в Париже проходит еще одна акция, участники которой протестуют против роста цен в стране и жестких мер полиции в отношении протестующих. Как сообщает BFMTV со ссылкой на французское МВД, в общей сложности по всей стране 14 ноября прошли более 60 акций протеста против роста стоимости жизни, на которых собрались свыше 100 тысяч человек.

Ранее KP.RU писал о широкой волне школьных протестов во Франции. К учащимся присоединились также профсоюзы. На марши по всей стране 6 октября вышли как минимум полмиллиона человек.