Толпа скандировала призывы к отставке Макрона: флаг ЕС на митинге во Франции разорвали в клочья

Протесты сотрясают Францию уже не первый месяц Фото: REUTERS.

На акции протеста во французской столице 14 ноября снова раздавались требования к президенту страны Макрону уйти в отставку. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным корреспондента издания, собравшаяся толпа громогласно скандировала требования к Макрону отправиться в отставку и освободить президентское кресло. Вместе с толпой эти требования скандировал и лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, баллотирующийся в президенты страны.

Филиппо также резко высказывался в адрес Евросоюза. Политик своими руками порвал флаг ЕС и бросил его на землю.

«Франция должна выйти из сообщества», - безапеляционно заявил Филиппо.

В это же время в Париже проходит еще одна акция, участники которой протестуют против роста цен в стране и жестких мер полиции в отношении протестующих. Как сообщает BFMTV со ссылкой на французское МВД, в общей сложности по всей стране 14 ноября прошли более 60 акций протеста против роста стоимости жизни, на которых собрались свыше 100 тысяч человек.

Ранее KP.RU писал о широкой волне школьных протестов во Франции. К учащимся присоединились также профсоюзы. На марши по всей стране 6 октября вышли как минимум полмиллиона человек.