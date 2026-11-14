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НовостиПроисшествия14 ноября 2026 20:06

В Казани остановилось колесо обозрения: спасатели спускают посетителей с высоты, в кабинках еще остаются людивидео

В Казани с остановившегося колеса обозрения спасли 12 взрослых и 6 детей
Ольга НОВИКОВА
Людей эвакуируют спасатели. Фото: МЧС

Людей эвакуируют спасатели. Фото: МЧС

В Казани спасатели МЧС пытаются вызволить из плена посетителей местного аттракциона «Колесо обозрения». Люди катались на нем в субботу вечером, когда из-за внезапного отключения электричества колесо остановилось и люди оказались заперты в кабинках на большой высоте. Об этом сообщило МЧС по Республике Татарстан.

«Поступило сообщение об остановке приводного колеса у аттракциона «Колесо обозрения» на улице Фатыха Амирхана, д.1Е. На место были направлены пожарные расчёты ПСЧ 48 и спасатели ЗПСО №2 Поисково-спасательной службы РТ», - сообщает ведомство в канале в «Максе».

В Казани с остановившегося колеса обозрения спасли 18 человек, в том числе 6 детей

В настоящее время силами пожарных и спасательных подразделений уже успешно спасены с высоты 18 человек, из них шесть детей. При этом 17 человек смогли спуститься по установленной к кабинкам пожарной автолестнице АЛ-52. Еще один человек был эвакуирован из кабинки при помощи спускового канатного устройства.

Спасательные работы сейчас все еще продолжаются — специалисты пытаются разблокировать приводной механизм, чтобы запустить колесо вручную и спустить оставшихся людей.

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