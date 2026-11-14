Трамп передумал оголять Европу: сокращение войск США будет скромнее

США сократят военный контингент в Европе меньше ожидаемого Фото: REUTERS.

Соединенные Штаты Америки могут сократить свое военное присутствие в Европе значительно меньше, чем предполагали европейские лидеры. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В настоящее время на территории Европы находятся около 80 тысяч военных США. Европейцы опасались вывода примерно 25 тысяч. По данным издания, теперь ожидают, что численность американского контингента уменьшится лишь на 5 тысяч человек.

Пересмотр планов связан с увеличением оборонных расходов стран НАТО, что положительно восприняли в США, пишет газета. Также в Пентагоне осознали значимость сохранения военной инфраструктуры в Европе на фоне конфликта с Ираном.

Агентство уточняет, что глава Пентагона Пит Хегсет должен до 1 декабря представить президенту США Дональду Трампу окончательные рекомендации относительно дальнейшего размещения американских войск в Европе.

Ранее KP.RU сообщал, что США вывели все стратегические бомбардировщики B-1 с британской авиабазы Фэрфорд после инцидента. На объекте находились около десяти самолетов B-1. Решение принято из соображений безопасности на фоне подозрений в подготовке терактов.