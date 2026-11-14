В Кисловодске спасли 16 кошек из квартиры: хозяйка выпала из окна, а на кухне на полную горела конфорка

В Кисловодске спасатели вскрыли квартиру пенсионерки, которая накануне выпала из окна третьего этажа. Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

В Кисловодске спасатели вскрыли квартиру пенсионерки, которая накануне выпала из окна третьего этажа. В помещении обнаружили 18 кошек и включенную на полную мощность газовую конфорку. Об этом сообщает КП-Ставрополь.

По данным главы города Евгения Моисеева, угрозу удалось устранить. Однако две кошки погибли, остальных 16 волонтеры передали в ветеринарную клинику. Животных осмотрят и вакцинируют, после чего им начнут искать новых хозяев. Сама пенсионерка после падения была госпитализирована с переломами и другими травмами. Сейчас она находится в реанимации.

Напомним, ранее KP.RU писал о похожем случае в Новосибирске: после госпитализации хозяйки в запертой квартире остались 26 кошек. Животные провели без еды около недели. Волонтерам удалось спасти 17 питомцев, остальных нашли погибшими. Сейчас спасенным кошкам нужны лечение, корм и новые хозяева.