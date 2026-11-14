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НовостиВ мире14 ноября 2026 20:56

15 человек отравились хлором в Германии из-за глобального сбоя в Microsoft

ЧП случилось из-за сбоя доставки писем об опасности
Ольга НОВИКОВА
На устранение сбоя потребовалось более суток

На устранение сбоя потребовалось более суток

Фото: REUTERS.

Недавний масштабный сбой в работе сервисов корпорации Microsoft едва не привел к летальным последствиям. В немецком городе Брюль из-из этого 15 человек отравились хлором в парке развлечений и отдыха. Об этом сообщила телерадиокомпания WDR.

По данным издания, все дело в том, что в бассейне парка развлечений была установлена автоматическая система дозирования хлора. Она должна оповещать всех гостей в том случае, если его уровень превышает норму. Но так как сообщение об этом обычно приходит по электронной почте через программу Outlook, то из-за сбоя предупреждение до посетителей просто не дошло.

В результате люди почувствовали себя плохо, они пожаловались на раздражение дыхательных путей и боли в горле. Четыре человека были доставлены в больницу, остальным помощь оказали на месте.

Как писал KP.RU, массовые перебои в работе экосистемы Microsoft произошли в четверг, 12 ноября. Пользователи из разных стран жаловались на недоступность почтового клиента Outlook, пакета программ Microsoft 365, ИИ-помощника Copilot, платформы для корпоративных коммуникаций Teams и ряда других продуктов.

На то, что устранить последствия сбоя, потребовалось больше суток.