15 человек отравились хлором в Германии из-за глобального сбоя в Microsoft

На устранение сбоя потребовалось более суток Фото: REUTERS.

Недавний масштабный сбой в работе сервисов корпорации Microsoft едва не привел к летальным последствиям. В немецком городе Брюль из-из этого 15 человек отравились хлором в парке развлечений и отдыха. Об этом сообщила телерадиокомпания WDR.

По данным издания, все дело в том, что в бассейне парка развлечений была установлена автоматическая система дозирования хлора. Она должна оповещать всех гостей в том случае, если его уровень превышает норму. Но так как сообщение об этом обычно приходит по электронной почте через программу Outlook, то из-за сбоя предупреждение до посетителей просто не дошло.

В результате люди почувствовали себя плохо, они пожаловались на раздражение дыхательных путей и боли в горле. Четыре человека были доставлены в больницу, остальным помощь оказали на месте.

Как писал KP.RU, массовые перебои в работе экосистемы Microsoft произошли в четверг, 12 ноября. Пользователи из разных стран жаловались на недоступность почтового клиента Outlook, пакета программ Microsoft 365, ИИ-помощника Copilot, платформы для корпоративных коммуникаций Teams и ряда других продуктов.

На то, что устранить последствия сбоя, потребовалось больше суток.