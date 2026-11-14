Meta* оштрафовали почти на $900 млн: компания получила доступ к фото пользователей Android без их согласия

Итальянский регулятор оштрафовал компанию Meta* на 805 млн евро (около 887 млн долларов) за доступ к фотографиям и видео пользователей Android без их согласия. Фото: Omar Marques/Keystone Press Agency/Global Look Press

Итальянский регулятор оштрафовал компанию Meta* на 805 млн евро (около 887 млн долларов) за доступ к фотографиям и видео пользователей Android без их согласия. Об этом сообщает Reuters.

Поводом стала функция Facebook**, которая предлагала публиковать снимки и ролики из галереи смартфона. По данным регулятора, приложение получало доступ к личным файлам без отдельного разрешения пользователей. Нововведение могло затронуть около 20 млн владельцев Android-устройств в Италии.

Meta обязали в течение 60 дней отключить функцию по умолчанию и запрашивать отдельное согласие на доступ к файлам. Компания намерена обжаловать решение, назвав штраф несоразмерным.

Напомним, ранее KP.RU писал о решении суда в американском штате Нью-Мексико оштрафовать Meta* на 25 млрд долларов по делу об обмане пользователей и получении их персональных данных без согласия. Суд указал на систематические нарушения, которые, согласно материалам дела, лежали в основе бизнес-практик компании.

* — деятельность компании признана экстремистской и запрещена в РФ.

** — принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.