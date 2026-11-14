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НовостиВ мире14 ноября 2026 21:33

SpaceX впервые удалось поймать корабль Starship после испытательного полета

Корабль впервые успешно сел с захватом манипуляторами башни
Ольга НОВИКОВА
Корабль впервые успешно сел с захватом манипуляторами башни. Фото: SpaceX/Keystone Press Agency/Global Look Press

Корабль впервые успешно сел с захватом манипуляторами башни. Фото: SpaceX/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американская космическая компания SpaceX впервые смогла успешно осуществить захват космического корабля Starship после его возвращения на специализированную платформу Mechazilla на базе Starbase в Техасе. Трансляция идет на странице SpaceX в соцсети X.

«[Платформа] Mechazilla поймала Starship», — сообщил радостную новость ведущий прямого эфира.

Это первый случай, когда космический корабль Starship, создаваемый для пилотируемых полетов на Луну и Марс, после завершения 22-часового орбитального испытательного полета успешно совершил посадку с помощью захвата манипуляторами башни обслуживания на стартовой площадке. До этого этот маневр кораблю не удавался.

Накануне KP.RU писал, что SpaceX не смогла поймать ускоритель Super Heavy во время 15-го испытательного полета Starship. Компании не удалось вернуть ускоритель Starship на платформу.