В Латвии восстановили оскверненный памятник 73 бойцам Красной армии

В Латвии восстановили памятник 73 бойцам Красной армии Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Памятник на братском захоронении Чаукстес в латвийской волости Даугмалес, где покоятся 73 бойца Красной армии, восстановили после акта вандализма. Об этом сообщил депутат Елгавской думы Андрей Пагор.

В сентябре местные жители рассказали парламентарию о повреждении мемориала. Позже Пагор показал фото частично разрушенной и поваленной надгробной плиты с красной звездой.

"Памятник восстановлен! Как и обещал, памятник вернули на прежнее место, укрепили и покрасили!" - написал он в телеграм-канале.

Результат проведенных работ Пагор продемонстрировал в опубликованном видеоролике. Братское захоронение было создано в 1944 после освобождения территории Латвии от немецко-фашистских захватчиков.

Ранее KP.RU сообщал, что в Польше вандалы разбили третью памятную доску советским воинам на территории Мемориального кладбища советских воинов в Варшаве. Посольство России выразило решительный протест Варшаве.