Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире14 ноября 2026 22:15

Партийно-правительственная делегация КНДР прибыла в Москву по приглашению Медведева

Делегация КНДР приехала в Москву с визитом
Диана ЗАМАЛЕЕВА
Партийно-правительственная делегация КНДР прибыла в Москву с визитом по приглашению дмитрия Медведева. Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Партийно-правительственная делегация КНДР прибыла в Москву с визитом по приглашению дмитрия Медведева. Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Партийно-правительственная делегация КНДР прибыла в Москву с визитом по приглашению зампреда Совбеза России, председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Делегацию возглавляет член Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, секретарь ЦК Чо Ен Вон. По данным ЦТАК, она прибыла в российскую столицу 14 ноября спецсамолетом. В аэропорту представителей КНДР встретили зампред комитета Госдумы по международным делам Андрей Климов и посол Северной Кореи в России Син Хон Чхор.

Напомним, ранее KP.RU писал о визите Дмитрия Медведева в КНДР во главе делегации. В Пхеньяне он принял участие в торжествах по случаю 80-летия создания Трудовой партии Кореи и встретился с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.