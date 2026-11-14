Партийно-правительственная делегация КНДР прибыла в Москву по приглашению Медведева

Партийно-правительственная делегация КНДР прибыла в Москву с визитом по приглашению дмитрия Медведева. Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Партийно-правительственная делегация КНДР прибыла в Москву с визитом по приглашению зампреда Совбеза России, председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Делегацию возглавляет член Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, секретарь ЦК Чо Ен Вон. По данным ЦТАК, она прибыла в российскую столицу 14 ноября спецсамолетом. В аэропорту представителей КНДР встретили зампред комитета Госдумы по международным делам Андрей Климов и посол Северной Кореи в России Син Хон Чхор.

Напомним, ранее KP.RU писал о визите Дмитрия Медведева в КНДР во главе делегации. В Пхеньяне он принял участие в торжествах по случаю 80-летия создания Трудовой партии Кореи и встретился с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.