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НовостиВ мире14 ноября 2026 22:25

Из "Медвежьего угла" вернулись не все: после операции посыпались некрологи о потерях ВСУ

После операции "Медвежий угол" появились некрологи боевиков ВСУ
Мария ПАНЮТИНА
После операции "Медвежий угол" появились некрологи боевиков ВСУ

После операции "Медвежий угол" появились некрологи боевиков ВСУ

Фото: REUTERS.

После проведения операции "Медвежий угол" в Харьковской области начали появляться некрологи военных ВСУ и объявления о розыске пропавших без вести. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

"Начинают всплывать некрологи и посты о поиске пропавших без вести украинских военнослужащих, уничтоженных в районе проведения операции "Медвежий угол", - сказал источник РИА Новости.

Силовик уточнил, что значительные потери понес 1-й пограничный отряд Государственной пограничной службы Украины. По его словам, подразделения украинских пограничников находились в 12 населенных пунктах региона.

Ранее KP.RU сообщал, что операцию "Медвежий угол" провели 18-я и 71-я мотострелковые дивизии. Генерал-полковник Евгений Никифоров отметил, что глубина полосы безопасности в регионе достигла 30 километров, а линия боевого соприкосновения сократилась.