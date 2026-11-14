Подозреваемый в убийстве девушки в Москве опубликовал фото ее тела: мужчина выставил пост в ее соцсети

Мужчина, которого подозревают в убийстве знакомой на северо-востоке Москвы, опубликовал фотографию ее тела на одной из страниц девушки в соцсети. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Мужчина, которого подозревают в убийстве знакомой на северо-востоке Москвы, опубликовал фотографию ее тела на одной из страниц девушки в соцсети. Об этом сообщает РИА Новости.

К снимку он добавил подпись: «Не над тем издевалась и поплатилась. Прощайте».

Ранее в Следственном комитете сообщили, что в квартире на Сельскохозяйственной улице обнаружили тело девушки с признаками насильственной смерти. В ее убийстве заподозрили знакомого, который позднее попытался покончить с собой на улице Марксистской. По данным правоохранительных органов, мужчина умер. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Ход расследования контролирует прокуратура.

Напомним, ранее KP.RU писал об убийстве девушки в Москве, тело которой обнаружили под окнами многоэтажки в Мытищах. Погибшей оказалась 19-летняя девушка-фотограф.