На Украине мобилизовали 59-летнего студента: как отреагировал суд

В Закарпатье сотрудники территориального центра комплектования мобилизовали 59-летнего студента. Фото: REUTERS.

В Закарпатье сотрудники территориального центра комплектования мобилизовали 59-летнего студента. Однако суд признал призыв незаконным и обязал отменить решение. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Мужчина учился в Свалявском колледже пищевых технологий по специальности «туризм и рекреация». Сотрудники ТЦК усомнились в его знаниях учебной программы и на этом основании провели мобилизацию.

Студента зачислили в состав воинского подразделения, но он оспорил решение в суде. Суд встал на его сторону, поскольку мужчина имел право на отсрочку в связи с обучением. Военкомат обязали отменить приказ о мобилизации и исключить мужчину из личного состава подразделения.

Напомним, ранее KP.RU писал о случаях мобилизации на Украине студентов, которые имели право на отсрочку от призыва. В одном из таких эпизодов суд признал действия сотрудников ТЦК незаконными и отменил приказ о призыве учащегося, обратившегося за отсрочкой по учебе.