Одиннадцать дней без уроков: российским школьникам назвали даты зимних каникул

Зимние каникулы у школьников пройдут с 31 декабря по 10 января Фото: Oleg Spiridonov/Business Online/Global Look Press

Министерство просвещения России рекомендовало образовательным учреждениям провести зимние каникулы с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

При этом школы могут самостоятельно устанавливать даты отдыха. При составлении расписания руководство вправе учитывать региональные и этнокультурные традиции, а также запланированные мероприятия.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил, что новогодние каникулы - время для отдыха в кругу семьи и полезного досуга, которое позволяет школьникам восстановить силы перед продолжением учебы.

Ранее KP.RU сообщал, что последняя рабочая неделя декабря в России будет сокращенной. Перед Новым годом граждане будут работать только три дня. Такое решение имеет под собой не только эмоциональное, но и четкое экономическое обоснование для бизнеса.