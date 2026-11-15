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НовостиВ мире15 ноября 2026 1:05

Дубинки, газ и водометы: В Париже и Нанте полиция применила силу против участников протестов

В Париже и Нанте полиция разогнала участников протеста против роста цен
Диана ЗАМАЛЕЕВА
В Париже и Нанте произошли столкновения между полицией и участниками акций против повышения стоимости жизни. Фото: IMAGO/Nadia Caimi/Global Look Press

В Париже и Нанте произошли столкновения между полицией и участниками акций против повышения стоимости жизни. Фото: IMAGO/Nadia Caimi/Global Look Press

В Париже и Нанте произошли столкновения между полицией и участниками акций против повышения стоимости жизни. Правоохранители применили спецсредства для разгона демонстрантов. На парижской площади Нации полицейские начали разгонять участников акции дубинками. Один из протестующих получил ранение в бедро. Об этом сообщает РИА Новости.

В Нанте для разгона несанкционированной демонстрации полиция задействовала водометы и слезоточивый газ. В центре города собрались до двух тысяч человек, недовольных ростом стоимости жизни.

Накануне префектура департамента Атлантическая Луара запретила проведение шествий в центральной части Нанта. Масштабные выступления во Франции начались в середине сентября. Изначально протесты организовали школьники, позднее к ним присоединились другие граждане, недовольные повышением цен.

Напомним, ранее KP.RU писал о столкновениях полиции с участниками протестов во Франции. В Париже правоохранители применили водомет против школьников и студентов, которые забрасывали силовиков камнями и бутылками. Во время акции также использовали слезоточивый газ.