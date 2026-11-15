Телефон сходит с ума: как мошенники запугивают россиян СМС-бомбингом

Мошенники вызывают панику у россиян СМС-бомбингом Фото: REUTERS.

Мошенники используют СМС-бомбинг для психологического давления и провоцирования финансовых ошибок. Об этом заявила замглавы проекта Народного фронта "За права заемщиков" Александра Пожарская.

Человеку могут одновременно поступать уведомления о якобы одобренных кредитах, блокировке аккаунтов, списании денег, регистрации на различных сервисах или взломе учетной записи.

"Смс-бомбинг - это не безобидный спам, а полноценная подготовительная атака. Мошенники намеренно заваливают жертву десятками сообщений. <...> Основная цель - вызвать панику и снизить критичность мышления", - сказала она для РИА Новости.

Пожарская добавила, что в результате жертва может перейти по вредоносной ссылке, установить опасное приложение или сообщить мошенникам код из СМС после звонка от якобы сотрудников службы безопасности или техподдержки.

Ранее KP.RU сообщал, что мошенники рассылают россиянам письма с поддельными досудебными претензиями. Суммы взысканий могут достигать нескольких миллионов рублей. Причины предъявления требований не указываются.