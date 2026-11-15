Мошенники начали похищать паспортные данные под видом аварийных служб: россиянам рассказали о новой схеме обмана

Мошенники начали похищать персональные данные россиян, представляясь сотрудниками аварийных коммунальных служб. Фото:Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

Мошенники начали похищать персональные данные россиян, представляясь сотрудниками аварийных коммунальных служб. Об этом ТАСС сообщил член Общественной палаты РФ Евгений Машаров.

По его словам, аферисты размещают в подъездах поддельные номера телефонов управляющих компаний. Когда жильцы звонят по ним, лжекоммунальщики принимают заявку об аварии, а затем предлагают «подтвердить личность» на портале «Госуслуг».

В некоторых случаях мошенники также просят назвать кадастровый номер квартиры. Таким способом они пытаются получить личные данные граждан.

Напомним, ранее KP.RU писал о мошенниках, которые выдают себя за сотрудников управляющих компаний и пытаются получить персональные данные россиян. Аферисты звонят жильцам и просят сообщить паспортные данные, СНИЛС и дату рождения, якобы для подтверждения личности.