Пневмония подает сигналы: какие симптомы нельзя игнорировать

Роспотребнадзор перечислил основные симптомы пневмонии Фото: Алексей БУЛАТОВ.

К основным признакам пневмонии относятся кашель, одышка, боль в груди, слабость, повышенная утомляемость, отделение мокроты и сильная потливость. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве отметили, что внебольничная пневмония часто развивается как осложнение вирусной инфекции при присоединении бактериальной. Наиболее тяжело инфекция протекает у пожилых людей и пациентов с сопутствующими заболеваниями.

Ранее инфекционист Георгий Викулов предупредил, что грипп может привести к развитию так называемой летальной пневмонии и стать причиной для инфарктов, инсультов и обострения хронических заболеваний.

Как писал KP.RU, в России сезон гриппа и ОРВИ продлится до марта или апреля 2027 года. Врирусолог Елена Малинникова отметила, что оптимальным временем для прививки остается начало эпидемического сезона.