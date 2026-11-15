Слово за слово - и выстрел: новые подробности гибели самбиста Давудова в Махачкале

Участники драки с убийством самбиста в Махачкале ранее не конфликтовали Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Участники конфликта со стрельбой на свадьбе в Дагестане, закончившегося гибелью самбиста Вацилова Давудова, ранее не имели друг к другу претензий. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

"Слово за слово ссора переросла в драку со стрельбой. Не установлено, чтобы у подозреваемого была какая-то старая обида", - сказал источник РИА Новости.

Напомним, что конфликт вспыхнул в одном из банкетных залов Махачкалы. Давудову выстрелили в голову из пистолета. Пострадавшего доставили в больницу, однако медикам не удалось его спасти.

Как писал KP.RU, подозреваемого задержали. Им оказался 23-летний житель Махачкалы. В момент происшествия он мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве.