Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 ноября 2026 2:05

Слово за слово - и выстрел: новые подробности гибели самбиста Давудова в Махачкале

Участники драки с убийством самбиста в Махачкале ранее не конфликтовали
Мария ПАНЮТИНА
Участники драки с убийством самбиста в Махачкале ранее не конфликтовали

Участники драки с убийством самбиста в Махачкале ранее не конфликтовали

Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Участники конфликта со стрельбой на свадьбе в Дагестане, закончившегося гибелью самбиста Вацилова Давудова, ранее не имели друг к другу претензий. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

"Слово за слово ссора переросла в драку со стрельбой. Не установлено, чтобы у подозреваемого была какая-то старая обида", - сказал источник РИА Новости.

Напомним, что конфликт вспыхнул в одном из банкетных залов Махачкалы. Давудову выстрелили в голову из пистолета. Пострадавшего доставили в больницу, однако медикам не удалось его спасти.

Как писал KP.RU, подозреваемого задержали. Им оказался 23-летний житель Махачкалы. В момент происшествия он мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве.