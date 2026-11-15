Помощник президента России Владимир Мединский Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что историческая правда о подвиге 28 панфиловцев уже восстановлена. По его словам, за последние годы отношение общества к отечественной истории заметно изменилось в лучшую сторону.

"Реальная картина подвига 28 [панфиловцев] давно восстановлена. Снят фильм - с его режиссером встретимся 16 ноября в Книжной лавке писателей, Кузнецкий мост, 18/7", - написал он в мессенждере Max.

Председатель Российского военно-исторического общества добавил, что материалы расследования контрразведки "Смерш", содержащие многочисленные подробности произошедшего, рассекречены.

Кроме того, Мединский привел выдержку из собственной статьи 2018 года. В ней он обращал внимание на то, что дискуссии историков о подвигах участников Великой Отечественной войны, в том числе 28 панфиловцев, зачастую имеют не столько научный, сколько идеологический характер.

Помощник президента подчеркнул, что за последние годы отношение к истории существенно изменилось. По его оценке, в обществе стало больше искренности и стремления к объективному осмыслению как прошлого, так и современных событий.

Глава РВИО уточнил, что к 85-летию подвига панфиловцев общество организовало тематическую выставку и подготовило материалы для проведения урока истории. Он заключил: "Будут жить 28. Им мы сегодня обязаны жизнью".

Ранее ФСБ рассекретила архивные документы о "конвейерах смерти" в концлагерях. Их военизированным формированиям нацистов (СС) помогали создавать немецкие инженеры, проектируя крематории и газовые камеры.

Также KP.RU сообщал о показаниях последнего командующего обороной Берлина генерала Гельмута Вейдлинга. Берлин пал 2 мая 1945 года под ударами Красной армии. В этот же день Вейдлинг сдался в плен.

Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Россия продолжит последовательно защищать историческую правду и противодействовать попыткам обелить нацистских преступников. По его словам, позицию Москвы разделяет большинство государств.