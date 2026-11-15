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НовостиВ мире15 ноября 2026 3:57

Вандалы добрались до памяти жертв гетто: в Варшаве осквернили памятники надписью в честь УПА*

В Варшаве осквернили памятник героям гетто надписью в поддержку УПА*
Мария ПАНЮТИНА
Памятник героям Варшавского гетто Фото: Jaap Arriens/Xinhua/Global Look Press

Памятник героям Варшавского гетто Фото: Jaap Arriens/Xinhua/Global Look Press

В Польше осквернили памятник героям Варшавского гетто, нанеся на него надпись, прославляющую боевиков УПА*. Об этом журналистам заявил представитель полиции Бартоломей Снядала.

Правоохранительные органы получили два сообщения о повреждении памятников в районе Муранув. Помимо мемориала героям гетто, расположенного рядом с Музеем истории польских евреев "Полин", пострадал памятник солдатам 1-й армии Войска польского.

Снядала уточнил, что на оба монумента красной краской нанесли надписи, героизирующие участников УПА*. Представитель полиции предположил, что к обоим инцидентам может быть причастен один и тот же человек.

Ранее KP.RU сообщал, что между Польшей и Украиной начался конфликт на фоне нерешенного вопроса о трактовке Волынской резни. В Варшаве заявили, что Украина заплатит за решение Владимира Зеленского создать пантеон "героев".

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