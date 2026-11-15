Беспилотным такси в России могут разрешить отказывать пассажирам: перечислены причины

Беспилотным такси в России могут разрешить отказывать пассажирам в поездках из-за их поведения и ограничений на маршруте. Фото:Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

Беспилотным такси в России могут разрешить отказывать пассажирам в поездках из-за их поведения и ограничений на маршруте. Это следует из законопроекта, внесенного правительством в Госдуму, с которым ознакомилось РИА Новости.

Согласно документу, перевозчик сможет отказать в поездке, если поведение пассажира или предложенный им маршрут создают угрозу работе автоматизированной системы вождения. Основанием также станет прохождение маршрута через зоны, где действуют ограничения для беспилотного транспорта.

Информацию о таких зонах, включая координаты и время действия ограничений, предлагается размещать в специальных информационных системах.

Законопроект предусматривает постоянное регулирование эксплуатации высокоавтоматизированных транспортных средств за пределами экспериментальных правовых режимов. Предполагается, что новые нормы вступят в силу 1 сентября 2027 года.

Напомним, ранее KP.RU писал о планах запустить первые беспилотные такси в Москве в 2026 году. Премьер-министр Михаил Мишустин отмечал, что для этого необходимо продолжать формирование рынка беспилотных перевозок.