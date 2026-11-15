Два самолета столкнулись в аэропорту Майами Фото: REUTERS.

В международном аэропорту Майами произошло столкновение грузового и пассажирского самолетов. Об этом сообщает CBS со ссылкой на директора воздушной гавани по коммуникациям Грега Чина.

Участниками инцидента стали грузовой Boeing 767 американской авиакомпании UPS и пассажирский Boeing 737 авиакомпании Copa Airlines. Самолеты соприкоснулись на пересечении двух рулежных дорожек.

Чин подтвердил факт столкновения воздушных судов. По его словам, происшествие не повлияло на работу аэропорта Майами. Информация о пострадавших на данный момент не поступала.

Ранее KP.RU сообщал, что на Филиппинах два военных самолета SF-260 столкнулись во время учебного полета. В результате аварии погибли четыре пилота. Военные выясняют обстоятельства произошедшего. Полеты временно приостановлены.