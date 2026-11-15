Российский боец решил не тратить патроны и сбил дрон веткой: Он удивил даже сослуживцев Фото: REUTERS.

Российский военнослужащий с позывным «Веселый» сбил украинский беспилотник веткой сосны в Сумской области. Об этом рассказал ТАСС командир взвода БПЛА группировки войск «Север» с позывным «Оптимист».

По словам командира, боец заметил пролетавший рядом с ним украинский дрон на оптоволоконном управлении. Военнослужащий решил воспользоваться ситуацией и уничтожить аппарат необычным способом.

«Понимая, что украинский оператор не заметил бойца, он не стал расходовать патроны и накинул на пропеллеры пролетавшего БПЛА ветку», — рассказал Оптимист.

В результате беспилотник запутался и упал на землю. После этого российские военные успешно разминировали аппарат.

Ранее другой российский военнослужащий сбил украинский FPV-дрон обычной доской. Инцидент произошел на Днепропетровском направлении, когда беспилотник заметил группу бойцов на открытой местности. Один из солдат схватил лежавшую возле блиндажа доску и метнул ее в приближающийся аппарат. Благодаря его действиям никто из военнослужащих не пострадал.