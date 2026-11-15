Обслуживающая ж/д-дорогу электроподстанция повреждена при атаке ВСУ в Таганроге Фото: REUTERS.

В Таганроге в результате атаки украинских беспилотников повреждена электроподстанция, обеспечивающая работу железной дороги. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

По словам главы региона, из-за повреждения объекта обесточены линии электропередачи на участке от станции Таганрог-Пассажирский до станции Михайловка. Движение железнодорожного транспорта временно приостановлено.

При этом возгорания на территории электроподстанции не произошло. Сроки восстановления электроснабжения и возобновления движения поездов пока не уточняются.

Ранее в Ростовской области задержались 25 пассажирских поездов после повреждения железнодорожного моста в результате атаки ВСУ. Инцидент произошел 10 октября на участке Ростов — Батайск. Движение по обоим путям временно останавливали, однако впоследствии его удалось восстановить. Несмотря на это, составы продолжили следовать с опозданием. Пассажирам поездов, задержанных более чем на четыре часа, предоставляли питание.