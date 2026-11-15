Иран щелкнул по носу США на Ближнем Востоке: Атакован американский объект Фото: REUTERS.

Иранские военные атаковали объекты противовоздушной обороны США на вертолетной базе Эр-Рифаа в Бахрейне. Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР).

В Тегеране назвали произошедшее продолжением ответных действий на удары американской армии. При этом информация о последствиях атаки и возможных пострадавших пока не приводится.

«На втором этапе решительного и сокрушительного ответа на вопиющую агрессию армии США радиолокационная станция американской обороны на вертолетной базе Эр-Риффа в Бахрейне подверглась атаке шестью беспилотниками Воздушно-космических сил Корпуса стражей исламской революции», — говорится в заявлении.

Ранее иранские военные нанесли удары по американской авиабазе Шейх-Иса в Бахрейне. По данным КСИР, беспилотники атаковали ангары самолетов, топливные резервуары и несколько узлов связи. В Тегеране подчеркнули, что база используется американскими военными для проведения воздушных и морских операций на Ближнем Востоке.