После авиаколлапса в США столкнулись два самолета: есть пострадавшие Фото: REUTERS.

В США два человека пострадали при столкновении самолетов в международном аэропорту Майами в штате Флорида. Об этом сообщил ТАСС директор по коммуникациям авиационного департамента округа Майами-Дейд Грег Чин.

Инцидент произошел около 21:15 по местному времени (05:15 мск) на пересечении двух рулежных дорожек. Там столкнулись два воздушных судна, одно из которых готовилось к вылету, а другое только что прибыло в аэропорт.

В результате происшествия два человека получили легкие травмы. Медики оказали им необходимую помощь на месте, госпитализация не потребовалась. По словам Чина, столкновение не повлияло на работу воздушной гавани.

Ранее в аэропорту Лос-Анджелеса столкнулись самолеты авиакомпаний Delta Air Lines и Air Canada. Инцидент произошел 6 октября во время руления. Левое крыло готовившегося к вылету борта Delta Air Lines задело горизонтальный стабилизатор другого самолета. Федеральное управление гражданской авиации США начало расследование обстоятельств происшествия. Информация о масштабах повреждений тогда не поступала.