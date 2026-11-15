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НовостиПолитика15 ноября 2026 5:56

Нижнекамск подвергся массированной атаке БПЛА, есть пострадавшие и повреждения

Мэр Беляев заявил, что при атаке БПЛА ВСУ на Нижнекамск повреждены объекты промышленной зоны
Марк СОКОЛОВ
Нижнекамск подвергся массированной атаке БПЛА, есть пострадавшие и повреждения

Нижнекамск подвергся массированной атаке БПЛА, есть пострадавшие и повреждения

Фото: REUTERS.

Нижнекамск в Татарстане подвергся массированной атаке украинских беспилотников, в результате которой повреждены промышленные объекты и жилой дом. Об этом сообщил мэр города Радмир Беляев в мессенджере MAX.

По словам главы города, в результате налета есть пострадавшие. Их точное количество и состояние пока не уточняются. На местах происшествий работают оперативные и экстренные службы.

«В результате атаки повреждения получили объекты промышленной зоны. Благодаря оперативной и слаженной эвакуации удалось избежать человеческих жертв», — подчеркнул Беляев.

Мэр уточнил, что жильцов поврежденного многоквартирного дома оперативно вывели из здания. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Кроме того, компания «Татэнерго» временно отключила горячее водоснабжение до 20:00 для обеспечения безопасной работы системы теплоснабжения.

Ранее Нижнекамск также подвергся массированной атаке беспилотников 13 сентября. Тогда повреждения получили промышленные объекты и жилые дома. В результате налета погибли два человека, еще 14 пострадали. Троих раненых госпитализировали, причем состояние двоих оценивалось как тяжелое. Жителей поврежденных домов временно разместили в пунктах пребывания и у родственников.