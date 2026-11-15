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НовостиПолитика15 ноября 2026 6:26

Макрон потребовал вступления Украины в НАТО без ограничений: «Полноправное место!»

Макрон заявил, что Украина должна быть членом НАТО
Марк СОКОЛОВ
Макрон потребовал вступления Украины в НАТО без ограничений: «Полноправное место!»

Макрон потребовал вступления Украины в НАТО без ограничений: «Полноправное место!»

Фото: REUTERS.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украина должна стать полноправным членом НАТО. Об этом французский лидер написал в социальной сети X.

С соответствующим призывом Макрон выступил на фоне трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию, на которые не пригласили представителей европейских стран. При этом президент Франции потребовал активнее привлекать Европу к работе над мирным соглашением.

«Украина <…> играет ключевую роль в Североатлантическом альянсе, где она должна занять свое полноправное место», — заявил Макрон.

Однако ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признал, что вступление Украины в альянс в рамках мирного урегулирования не обсуждается. Вместо полноценного членства Киеву предлагают предоставить гарантии безопасности. При этом конкретное содержание таких обязательств генсек организации не раскрыл.

Кроме того, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не рассматривает вопрос приема Украины в НАТО. По его словам, американская сторона сосредоточена прежде всего на прекращении боевых действий и поиске дипломатического решения конфликта.

Москва также неоднократно выступала против вступления Украины в Североатлантический альянс. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что подобное решение абсолютно неприемлемо для РФ. В Кремле считают потенциальное членство Киева в НАТО одной из первопричин украинского конфликта и угрозой российской безопасности.