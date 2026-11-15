Россию не удастся обмануть снова: в МИД РФ рассказали, какой опыт учитывают при переговорах Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Россия учитывает опыт Минских соглашений в переговорах по Украине и больше не питает иллюзий относительно мирного процесса. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский в интервью ТАСС.

По словам дипломата, Москва больше не намерена прекращать боевые действия до достижения конкретных договоренностей. Полянский напомнил, что Минские соглашения предполагали урегулирование конфликта и возвращение Донбасса в состав Украины на определенных условиях, однако эти планы так и не были реализованы.

«Мы больше не верим призывам подождать и остановиться. Мы один раз это проходили с Минском. Мирного урегулирования по согласованной схеме не произошло, оно изначально не предусматривалось, мы все это сегодня знаем. Сейчас таких иллюзий уже ни у кого нет», — подчеркнул Полянский.

Дипломат добавил, что Россия продолжит действовать исходя из собственных национальных интересов. При этом Москва не собирается подстраиваться под мировую политическую обстановку или останавливать боевые действия в ожидании дальнейших переговоров.

Ранее Полянский предупредил, что попытки европейских стран сохранить нынешнюю власть в Киеве путем заморозки конфликта не увенчаются успехом. По его словам, подобные инициативы не устраняют причин противостояния. Дипломат также раскритиковал позицию западных государств, которые продолжают поддерживать украинские власти, несмотря на отсутствие прогресса в мирном урегулировании.