Один человек получил ранение в Троицком под Ростовом при падении обломков БПЛА Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

В селе Троицкое Неклиновского района Ростовской области мужчина получил ранения при падении обломков украинского беспилотника на территорию производственного цеха. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram.

Пострадавшего госпитализировали. Сейчас врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь. По словам главы региона, всего в результате ночной и утренней атак ВСУ погиб один человек, еще пятеро получили ранения.

Кроме того, в Таганроге обломки БПЛА повредили крышу, фасад и окна частного дома. Пострадавших там нет. В регионе временно приостановлено движение поездов, также перекрыт участок автомобильной трассы Р-280. На местах происшествий работают экстренные службы.

Ранее в Ростове-на-Дону также пострадал мужчина в результате массированной атаки беспилотников 13 ноября. Его доставили в больницу. В городе повреждения получили пять многоквартирных домов, в одном из них выбило окна и загорелись припаркованные автомобили. Для эвакуированных жильцов организовали пункт временного размещения.