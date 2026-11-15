Борис Джонсон пожаловался на «ужасное наказание» от Сергея Лаврова: Британца «пытали» водкой Фото: REUTERS.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пожаловался, что глава МИД России Сергей Лавров якобы заставлял его пить водку у раскаленного камина. Об этом политик рассказал в шоу Tres Respuestas.

По словам Джонсона, неприятный для него эпизод произошел в 2017 году, когда он возглавлял британский МИД и пытался "наладить отношения с Москвой". Тогда он приехал в столицу РФ, но дипломатическая перезагрузка обернулась настоящим испытанием. Видите ли, русские люди оказались гостеприимными. Поэтому предложили выпить.

Однако для британца все выглядело совершенно иначе. Так, по его словам, пить пришлось "огромное количество", да еще и перед камином.

«Это буквально напоминало какое-то наказание в викторианской частной школе. Это было ужасно», — пожаловался Джонсон.

Примечательно, что британский политик вспоминает пережитые «мучения» уже не впервые. До этого он описывал встречу с Лавровым в своих мемуарах. Причем попытку улучшить отношения с Россией Джонсон теперь называет катастрофой.

Ранее KP.RU рассказывал, что еще перед визитом Джонсона в Москву в декабре 2017 года британские политики настоятельно рекомендовали ему не пить российскую водку. Тогда же главу британской дипломатии призывали внимательно следить за едой, не брать с собой гаджеты с выходом в интернет и избегать поездок в лифте в одиночестве. Судя по нынешним воспоминаниям Джонсона, совет насчет водки оказался особенно актуальным.