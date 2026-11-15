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НовостиВ мире15 ноября 2026 7:21

Израиль ликвидировал еще одного командира ХАМАС: Его уличали в терактах

Израиль ликвидировал командира бригады «Рафах» движения ХАМАС Абу Юниса
Марк СОКОЛОВ
Израиль ликвидировал еще одного командира ХАМАС: Его уличали в терактах

Израиль ликвидировал еще одного командира ХАМАС: Его уличали в терактах

Фото: REUTERS.

Израильские военные ликвидировали командира бригады «Рафах» палестинского движения ХАМАС Абу Юниса в ходе удара по югу сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По данным израильского командования, Абу Юнис руководил подразделением ХАМАС и отвечал за подготовку нападений на израильских граждан и военнослужащих. Другие подробности операции в сообщении не приводятся.

«На своей должности Абу Юнис отдавал приказы готовить и осуществлять теракты против израильских жителей и военнослужащих ЦАХАЛ», — заявили в израильской армии.

Ранее палестинское движение ХАМАС подтвердило гибель главы своего военного крыла Изз ад-Дина аль-Хаддада в секторе Газа. Он погиб 15 мая в результате израильского удара вместе с женой и дочерью. В операции участвовали военнослужащие ЦАХАЛ и представители израильской Службы общей безопасности. Кроме того, израильские военные заявляли о ликвидации командира разведки ХАМАС Мухаммеда Абу Шахлы в Хан-Юнисе.