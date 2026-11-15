Экс-аналитик Джонсон: Киев обязан вывести войска с российских территорий Фото: REUTERS.

Для скорейшего завершения конфликта властям Киева необходимо незамедлительно вывести свои войска с территорий, которые принадлежат России. Такое мнение в эфире YouTube-канала высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

По его словам, Москва ни при каких условиях не пойдет на отступление. Поэтому единственным выходом для Киева остается вывод войск из Запорожской, Херсонской областей, а также из ДНР. После того, как украинские боевики покинут территории, можно продолжить мирные переговоры. Правда, как отметил экс-аналитик, процесс будет уже проходить на российских условиях.

«Иначе... (конфликт - прм. ред.) будет продолжаться в обозримом будущем, и Россия так или иначе одержит военную победу» - подчеркнул Джонсон.

Ранее в Кремле высказались о требовании Украины снова ввести режим прекращение огня в боевых зонах, чтобы провести президентские выборы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Киев просит это не для голосования, а для передышки ВСУ. Как только перемирие закончится, украинские силы снова возьмутся за оружие.