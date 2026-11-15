Байден в пух и прах разнес Зеленского в своих мемуарах: Украинца окрестили капризным как дитя Фото: REUTERS.

Бывший президент США Джо Байден в своих мемуарах назвал Владимира Зеленского капризным и упрямым человеком. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на книгу политика «Обещай мне, Америка».

В воспоминаниях экс-глава Белого дома рассказал о непростых отношениях с украинским политиком. Одной из главных причин разногласий стали постоянные требования Киева увеличить поставки вооружений и объемы финансовой помощи.

По словам Байдена, Зеленский временами бывал «капризным и упрямым», а также «не таким благодарным, как ожидалось».

При этом бывший американский лидер признал, что отношения с Зеленским периодически становились напряженными. Несмотря на разногласия, администрация Байдена продолжала оказывать Украине масштабную военную и финансовую поддержку.

Ранее бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал в своих мемуарах о раздражении Байдена поведением Зеленского. По его словам, во время одной из встреч американский лидер назвал украинского политика «занозой в заднице». При этом публично Вашингтон и Киев продолжали демонстрировать тесное сотрудничество.