Киев набросился на белорусскую теннисистку Арину Соболенко: Спортсменку провоцировали украинские фанаты Фото: REUTERS.

Белорусскую теннисистку Арину Соболенко внесли в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец»* после скандала на итоговом турнире WTA. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ресурса.

Персональные данные спортсменки появились на сайте в субботу, 14 ноября. Авторы «Миротворца» обвиняют ее в разжигании межнациональной и межконфессиональной розни, а также поддержке России.

Поводом стали резкие высказывания Соболенко во время матча против украинской теннисистки Элины Свитолиной. Встреча проходила в рамках третьего тура группового этапа итогового турнира WTA в американском Индиан-Уэллсе. По мнению авторов украинского ресурса, белорусская спортсменка оскорбила украинцев.

При этом сама спортсменка уже объяснила собственное поведение. Она подчеркнула, что фанаты Свитолиной вели себя крайне невоспитанно, крича из-за каждой ошибки оппонентки их кумира.

Ранее украинский сайт также внес в свою базу российского гимнаста Илью Заику, победившего на этапе World Challenge Cup в Париже. Его обвинили в якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Поводом стали пересечения спортсменом границы через пункт пропуска Матвеев Курган в период с 2016 по 2022 год. При этом в опубликованной карточке указали не только дату рождения гимнаста, но и его адрес в Донецке.

*Сайт признан экстремистским и запрещен на территории России.