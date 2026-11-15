Экс-жена вратаря ПСЖ Сафонова требует обязать его воспитывать их дочь

Бывшая супруга вратаря сборной России и французского клуба «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова подала иск в суд Адыгеи, требуя привлечь спортсмена к воспитанию их общей дочери. Фото: Иван МАКЕЕВ.

Бывшая супруга вратаря сборной России и французского клуба «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова подала иск в суд Адыгеи, требуя привлечь спортсмена к воспитанию их общей дочери. Данная информация содержится в судебных документах, которые изучило РИА Новости.

Как следует из материалов дела, Анастасия Сафонова просит, чтобы спортсмен начал выполнять прошлое решение Никулинского суда Москвы. Столичный суд уже обязал игрока регулярно общаться с ребенком. Он обязан встречаться лично с дочерью или созваниваться с ней по телефону, если уехал за рубеж.

В своем заявлении женщина отмечает, что Сафонов игнорирует это требование. Хотя, исходя из Семейного кодекса, оба родителя обязаны заботиться о детях. Суд в Адыгее планирует рассмотреть жалобу в середине ноября.

KP.RU прежде писал, что недавно Матвей Сафонов успешно провел два матча. Голкипер сохранил ворота в неприкосновенности в Лиге 1 против «Труа».