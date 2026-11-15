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НовостиПроисшествия15 ноября 2026 9:39

Четыре человека пострадали в результате ударов ВСУ по Белгородской области

Оперштаб Белгородской области сообщил о последствиях атаки ВСУ
Вениамин ЗАХАРОВ
Четыре человека пострадали в результате ударов ВСУ по Белгородской области

Четыре человека пострадали в результате ударов ВСУ по Белгородской области

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Четыре мирных жителя получили ранения в результате ударов беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгородской области. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба региона.

"В селе Волчья Александровка Волоконовского округа в результате атаки БПЛА на грузовой автомобиль пострадал мужчина", - говорится в сообщении.

Кроме того, женщина пострадала в Шебекино после атаки дрона на легковой автомобиль, а также в поселке Дубовое Белгородского округа в результате атаки БПЛА пострадали два человека.

В оперштабе также сообщили о поврежденных транспортных средствах и в частных домах.

Ранее сайт KP.RU писал, что сутками ранее ВСУ атаковали 51 населенный пункт в 15 муниципалитетах Белгородской области. ВСУ выпустили по региону 221 беспилотник, погибли три человека, еще восемь получили ранения.