В Карелии приняли закон о полном запрете продажи электронных сигарет

Источник: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия

Законодательное Собрание Карелии большинством голосов депутатов поддержало инициативу Главы республики Артура Парфенчикова о запрете розничной продажи вейпов. Документ одобрен сразу в первом и втором окончательном чтении и вступит в силу с 1 марта 2027 года.

Вопрос рассматривался на третьем заседании VIII созыва карельского парламента и стал одним из центральных. Согласно принятому закону, на территории республики будет действовать полный запрет на розничную продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей к ним.

Инициатива Главы Карелии направлена прежде всего на защиту здоровья подрастающего поколения. Ранее ее поддержали медики и представители молодежных организаций. В сочетании с профилактической работой закон будет способствовать сохранению здоровья жителей республики и снижению заболеваемости, в том числе среди детей.

– Отсрочка до 1 марта даёт бизнесу возможность адаптироваться, а контролирующим органам — подготовиться. Действуем последовательно, без резких шагов, но и без затягивания. Федеральный закон дал регионам право на такой шаг. Мы им воспользовались. И сделали это не против бизнеса, а ради здоровья — прежде всего наших детей. Сладкий пар — не безобидная забава, а никотин и химия, которые формируют зависимость незаметно, – заявил Артур Парфенчиков.