США привезли в Японию свои новейшие истребители: что происходит Фото: REUTERS.

США разместили модернизированные истребители F-15EX на авиабазе Кадена, расположенной на японском острове Окинава. Об этом сообщает японское общественное телевидение.

Отмечается, что американские военные впервые приступили к постоянному размещению этих боевых самолетов за пределами США. Всего в течение нескольких лет Пентагон планирует перебросить на Окинаву 36 истребителей F-15EX, которые должны заменить устаревшие модели.

Новые самолеты относятся к четвертому поколению и отличаются увеличенной грузоподъемностью. Каждый F-15EX способен нести до 13,3 тонны вооружения и другого оборудования. Это примерно вдвое больше, чем у старых F-15, которые используются американскими военными в Японии. По этому показателю модернизированный истребитель превосходит даже некоторые бомбардировщики.

Ранее МИД России предупредил Японию об опасности наращивания военной активности совместно с США вблизи российских границ. Замглавы ведомства Андрей Руденко указал на угрозы, связанные с размещением американских ракетных систем на японской территории. В Москве подчеркнули, что подобные действия представляют опасность для безопасности России и стабильности в Северо-Восточной Азии.