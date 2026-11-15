Замкнутый круг усталости: врач объяснила, как кофе может нарушать сон и разрушать нервную систему

Нутрициолог Осинкина предупредила о скрытых рисках злоупотребления кофе Фото: Вадим ПОПОВ.

Злоупотребление кофе может привести к формированию скрытой зависимости, росту тревожности и ухудшению качества ночного отдыха, который организм пытается компенсировать новыми порциями стимулятора. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказала нутрициолог Людмила Осинкина.

По словам специалиста, кофеин действительно временно улучшает концентрацию и снижает сонливость, однако при регулярном переборе дозировки этот эффект ослабевает, заставляя человека увеличивать количество выпиваемого напитка. Когда действие стимулятора заканчивается, наступает резкий упадок сил, сопровождающийся тремором, учащенным сердцебиением и повышенной тревожностью.

«Когда действие кофеина заканчивается, накопившееся чувство усталости становится заметнее. Избыток этого стимулятора также приводит к повышенной тревожности, дрожи в теле, учащенному сердцебиению, резкому упадку сил и нарушению сна», — пояснила эксперт.

Осинкина обратила внимание на время употребления кофе, поскольку период полувыведения кофеина у взрослых составляет около четырех-пяти часов. Выпитый во второй половине дня напиток мешает нормальному засыпанию, запуская замкнутый круг. Из-за плохого сна утром человек чувствует себя разбитым, в течение дня пьет больше кофе, а вечером снова не может полноценно отдохнуть.

Врач-эндокринолог Виктория Садовская в беседе с RT предложила сбалансировать рацион, уточнив, что черный кофе низкокалориен, а в латте или капучино — до 400 ккал.