Дмитрий Нагиев после скандалов подался в музыку: за выступление он хочет 500 тысяч и готов взять сына. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Актер Дмитрий Нагиев решил попробовать себя в роли диджея и готов устроить вечеринку с собственным DJ-сетом за полмиллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что за такие деньги поклонникам предлагают не просто потанцевать под музыку от любимого артиста, а пройти трехдневные актерские курсы. Новую программу назвали Next Level, или «Импровизация». Ее стоимость составляет около 550 тысяч рублей, хотя раньше обучение сопоставимой продолжительности обходилось в 270 тысяч.

Занятия запланированы на 25-27 января. В последний день организаторы обещают выпускную вечеринку, на которой за диджейский пульт встанут сам Нагиев и его сын Кирилл. Впрочем, деньги с учеников собирают без гарантии, что праздник действительно состоится.

В программу также включили упражнения для борьбы с тревожностью и нерешительностью, развитие скорости реакции и даже практику на раздевание. Мест в группе всего 20, но желающих раскошелиться пока немного. По данным Mash, организаторы пытаются привлечь прежних учеников, однако продажи идут туго.

Ранее Нагиеву уже приходилось снижать стоимость своих актерских курсов в Дубае из-за нехватки желающих. Некоторые программы подешевели почти на треть. Однако даже скидки не вызвали ажиотажа: на один из однодневных интенсивов записались всего два человека.

При этом сам артист ранее возмущался обвинениями в инфобизнесе. По словам Нагиева, значительная часть заработанных на курсах денег уходит на аренду помещений, перелеты и другие расходы. Актер даже уверял, что занятия практически не приносят ему прибыли.