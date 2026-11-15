Назван тайный умысел Макрона за его громкими словами об Украине: чего хочет французский лидер Фото: REUTERS.

Президент Франции Эммануэль Макрон может использовать тему членства Украины в Североатлантическом альянсе для продвижения собственных карьерных интересов после ухода с высшего государственного поста. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал эксперт Международного клуба «Валдай», политолог Андрей Кортунов.

По словам специалиста, эпатажные высказывания французского лидера призваны привлечь к нему внимание и удержать его в международном информационном поле в преддверии окончания президентского срока. Эксперт допустил, что в будущем Макрон рассчитывает претендовать на должность генерального секретаря НАТО, однако реализация подобных планов требует заблаговременного формирования политического имиджа.

«Возможно, Макрон размышляет о своей карьере после того, как он уйдет с поста президента. Может быть, он думает о карьере в рамках Североатлантического альянса. Например, он может претендовать на роль следующего генерального секретаря НАТО», — заявил специалист.

Кортунов отметил, что ключевые решения по вопросу расширения альянса принимаются не в Брюсселе, а в Вашингтоне. Учитывая, что администрация президента США Дональда Трампа выступает против членства Украины в НАТО, реальные перспективы подобного шага остаются крайне маловероятными независимо от инициатив европейских лидеров.