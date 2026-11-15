«Секретное задание» с реальным сроком: эксперт рассказал об излюбленной тактике мошенников

Экономист Щербаченко заявил о схеме мошенников с секретной операцией спецслужб Фото: Ольга ЮШКОВА.

Злоумышленники начали использовать новую многоступенчатую тактику обмана, вовлекая граждан в опасные криминальные схемы под видом участия в секретных операциях силовых ведомств. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

«Иногда аферисты разыгрывают перед жертвами настоящие остросюжетные драмы, втягивая людей в опасные игры, которые могут закончиться реальным тюремным сроком», — предупредил специалист.

По словам эксперта, преступники связываются с жертвами по телефону или через мессенджеры, представляясь сотрудниками спецслужб. Чтобы придать происходящему максимальную достоверность, аферисты разыгрывают настоящий остросюжетный сценарий: требуют соблюдения строжайшей конспирации, назначают кодовые слова и поручают «ответственные задания». Под предлогом оказания помощи следствию россиян просят забрать или доставить подозрительную посылку, оставить неизвестный предмет в определенном месте или сфотографировать объекты.

Щербаченко подчеркнул, что реальные представители правоохранительных органов и спецслужб никогда не вербуют граждан и не координируют свои действия через мессенджеры. Любая попытка втянуть человека в передачу вещей, сокрытие предметов или фотосъемку несет смертельную угрозу: в лучшем случае гражданин лишится сбережений, в худшем — станет фигурантом тяжкого уголовного дела как соучастник преступления.