Названы лекарства, необходимые для дорожной аптечки в поездке за границу

Терапевт Говтва: тревел-аптечка должна формироваться с учетом климата страны Фото: Мария ЛЕНЦ.

Отправляясь на отдых за рубеж, путешественникам необходимо заранее позаботиться о дорожной аптечке, которая поможет справиться с последствиями акклиматизации, ОРВИ, кишечными расстройствами или мелкими травмами. О том, какие препараты и медицинские изделия обязательно должны лежать в чемодане, NEWS.ru рассказали врач-терапевт Красногорской клинической больницы Минздрава МО Анна Говтва, тревел-журналист Юлия Мирей и турэксперт Наталия Ансталь.

По словам Говтвы, состав аптечки должен формироваться с учетом климата страны назначения, продолжительности поездки и состояния здоровья туриста. В базовый набор эксперт рекомендует включить жаропонижающие и обезболивающие на основе парацетамола или ибупрофена, антигистаминные препараты второго поколения, средства для пероральной регидратации при диарее, а также антисептик, стерильные салфетки, средства от комаров, пластыри и бинты. Людям с хроническими заболеваниями важно взять с собой запас регулярно принимаемых лекарств с небольшой резервной разницей на случай задержки рейса.

Тревел-журналист Юлия Мирей добавила, что в поездке пригодятся йод или зеленка в форме карандаша и сульфаниламид в порошке для обработки ран. Турэксперт Наталия Ансталь напомнила, что медикаменты нужно перевозить в заводских упаковках. Для рецептурных препаратов (антибиотики, гормональные средства, сильные анальгетики) необходимы медицинские документы и рецепты, так как за рубежом их не получится приобрести по российским назначениям.

Специалисты отмечают, что хотя в большинстве туристических стран можно найти безрецептурные аналоги, собственная аптечка выручает в ситуациях языкового барьера и позволяет избежать лишних трат, особенно в странах ЕС. При высокой температуре, одышке и признаках сильного обезвоживания эксперты настоятельно рекомендуют обращаться за медицинской помощью к местным специалистам.